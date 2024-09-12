سيناتور أميركي: لا يجب أن نقدم المزيد من الأموال لآلة نتانياهو الحربية

أشار السيناتور الأميركي بيتر ويلش، الى أن "كل يوم يرفض فيه نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يتعرض المدنيون والرهائن للخطر".

في حين لفت السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الى أنه "لا يجب أن نقدم المزيد من الأموال لآلة نتانياهو الحربية".

وفي وقت سابق، رأى السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس فان هولن، أنه "لا يمكن لواشنطن تجاهل إجراءات حكومة نتانياهو بما فيها قتل مواطنين أميركيين"، معتبراً أن "إدارة بايدن لم تبذل ما يكفي من الجهد لتحقيق العدالة والمساءلة بشأن الأميركيين القتلى".

ولفت هولن، الى أن "واشنطن لم تتلق حتى الآن ردا مقنعا من حكومة نتنياهو بشأن أمريكيين آخرين قتلا في الضفة منذ 7 أكتوبر".