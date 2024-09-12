"كتائب شهداء الأقصى"- طوباس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة

أفادت "كتائب شهداء الأقصى"- طوباس، بأنّ "مقاتلينا يواصلون خوض اشتباكات ضارية مع قوّات الاحتلال الصّهيوني المقتحمة لمخيم الفارعة من محاور عدّة، بالأسلحة الرشّاشة والعبوات المتفجّرة". وأشارت إلى "أنّنا فجّرنا 3 عبوات "الخالد" شديدة الانفجار، بجرّافة عسكريّة صهيونيّة في محور حارة أبو زينة، ممّا أدّى إلى إعطابها وإخراجها عن الخدمة، وبجرّافة وآليّة عسكريّة صهيونيّة من نوع "نمر" في محور السوق، ممّا أدّى إلى إعطابها وإخراجها عن الخدمة".

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