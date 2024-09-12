رئيس البرلمان الفنزويلي اقترح قطع كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية مع إسبانيا

اقترح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، أن تتبنّى الجمعيّة الوطنيّة قرارًا يطلب فيه من الرّئيس نيكولاس مادورو، أن "يقطع على الفور كلّ العلاقات الدّبلوماسيّة وكلّ العلاقات التّجاريّة وكلّ العلاقات القنصليّة" مع إسبانيا، الّتي اعتمد نوّابها قرارًا أمس الأربعاء، يطالب بالاعتراف بمرشّح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "رئيسًا منتخبًا" لفنزويلا.
وحضّ رودريغير أيضًا، الحكومة على دعوة "جميع ممثّلي الوفد الحكومي لإسبانيا وجميع القنصليّات وجميع القناصل، إلى المغادرة وسحب قناصلنا"، مضيفًا: "فلتتوقّف الرّحلات الجوّيّة من إسبانيا إلى فنزويلا وإليها على شركات النّقل الجوّي الإسبانيّة. فلتتوقّف على الفور كلّ الأنشطة التّجاريّة للشّركات الإسبانيّة".
وكان البرلمان الإسباني قد اعتمد أمس، نصًّا يطلب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاعتراف بفوز غونزاليس أوروتيا، اللّاجئ في إسبانيا منذ الأحد، في الانتخابات الرّئاسيّة الّتي أجريت في 28 تمّوز الماضي. وأُقرّ الاقتراح الّذي قدّمه الحزب الشّعبي، التّشكيل المعارض اليميني الرّئيسي، بأغلبيّة 177 من إجمالي 350 نائبًا. لكنّ النصّ ليست له سوى قيمة رمزيّة، إذ أنّ قرار الاعتراف بغونزاليس أوروتيا رئيسًا لفنزويلا يعود إلى الحكومة.
يُذكر أنّه أُعلن فوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بنسبة 52% من الأصوات، لكنّ المعارضة تؤكّد أنّ غونزاليس أوروتيا حصد أكثر من 60% من الأصوات. وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو، خلّفت تظاهرات معارضة 27 قتيلًا و192 جريحًا، وتمّ توقيف نحو 2400 شخص، بحسب مصادر رسميّة.
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