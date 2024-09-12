تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و781 شاحنة و 90 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1430 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5 آلاف طن بضائع، و415 شاحنة و57 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و366 شاحنة و 33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينة يوسيدون اكسبريس، وشهد مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل .

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2600 طن بضائع و 370 شاحنة، وذلك من خلال وصول وسفر السفن الثلاث "كوين نفرتيتي، آور، آيلة".