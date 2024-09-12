الرئيس الألماني يختتم زيارته لمصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ)

يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارته الرسمية لمصر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير اليوم بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

كما يعتزم شتاينماير زيارة الجامعة الألمانية الدولية وتفقد موقع بناء محطة القطار في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، على بعد حوالي 60 كيلومترا خارج وسط مدينة القاهرة. من المقرر أن تصبح "محطة العاصمة الجديدة" جزءا من شبكة قطارات عالية السرعة. وتشارك مجموعتا "سيمنس" و"دويتشه بان" الألمانيتان في المشروع.

والتقى شتاينماير أمس الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وشكره على دور الوساطة الذي تضطلع به بلاده في صراع الشرق الأوسط.