إعلام سوري: مقتل شخصَين جرّاء استهداف إسرائيلي لسيارة شرقي خان أرنبة في القنيطرة

أفاد إذاعة "شام إف إم" السورية، نقلًا عن مصدر محليّ، عن مقتل شخصَين جرّاء "استهداف سيارة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، شرقي خان أرنبة في القنيطرة".

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