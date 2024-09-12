سقوط 5 شهداء فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الـ 342 من العدوان..

في ضوء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، سقط 5 شهداء وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففي مخيم جباليا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وفي حي الزيتون، استشهد مواطنان وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون.

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على منزل في الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي تحديدا محيط ديوان أبو شريعة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.