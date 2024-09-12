الخارجية الإيرانية: المدارس ومخيمات السكان الفلسطينيين تحولت إلى أهم أهداف الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن مقتل 18 فلسطينيا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا، وسط قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وكالة"سبوتنيك".



وأضاف كنعاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المدارس ومخيمات السكان النازحين في قطاع غزة، تحولت إلى أهم أهداف للقصف والغارات الجوية اليومية التي يشنها الكيان الإسرائيلي"، قائلا"نلفت عناية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا وباقي موردي القنابل والصواريخ إلى الكيان الصهيوني إلى هذا الأمر.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "6 من موظفيها استشهدوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في وسط غزة، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى".

واستشهد 18 فلسطينيًا بينهم موظفون في "الأونروا" وأُصيب 44 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية، أمس.

وخلال الأشهر الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.