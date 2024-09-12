"لوفتهانزا" أعلنت استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، عن استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول، وذلك في تحديث بخصوص رحلات شركة الطيران الألمانية وسط التوتر في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على المنقطة، بعد أن ارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ اغتالت إسرائيل القيادي العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيالها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران.