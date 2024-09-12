أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، عن استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول، وذلك في تحديث بخصوص رحلات شركة الطيران الألمانية وسط التوتر في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على المنقطة، بعد أن ارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ اغتالت إسرائيل القيادي العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيالها رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر "لوفتهانزا" أعلنت استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.