خارجية الأردن: استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي هو نتيجة لغياب موقف حازم ينهي العدوان

دانت وزارة خارجية الأردن، "قصف إسرائيل مدرسة للأنروا في مخيم النصيرات وارتقاء العشرات من بينهم 6 من موظفي الأونروا"، معتبرةً أن "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والإنساني هو نتيجة لغياب موقف حازم ينهي العدوان على غزة".

وكانت قد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن "هذه الحصيلة هي الأكبر في هجوم واحد"، بحسب "روسيا اليوم".