الخارجية القطرية: نطالب بتحقيق دولي لتقصي الحقائق بالاستهداف المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين

دانت وزارة الخارجية القطرية، "بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات"، لافتةً الى أن "هذه المجزرة أحدث تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي".

وطالبت الخارجية، بـ"تحقيق دولي لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين".

وكانت قد دانت وزارة خارجية الأردن، "قصف إسرائيل مدرسة للأنروا في مخيم النصيرات وارتقاء العشرات من بينهم 6 من موظفي الأونروا"، معتبرةً أن "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والإنساني هو نتيجة لغياب موقف حازم ينهي العدوان على غزة".

وكانت قد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن "هذه الحصيلة هي الأكبر في هجوم واحد"، بحسب "روسيا اليوم".