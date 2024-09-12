القوات الإسرائيلية اعتقلت 40 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ أمس الأربعاء

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأنّ "قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنّت منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم مريض كان يعالج في المستشفى، بالإضافة إلى معتقلين سابقين".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أنّ "عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها".

ويُشار إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.