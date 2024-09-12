بعد تباطؤ التضخم بأمريكا.. متى يجتمع الفيدرالي لحسم سعر الفائدة على الدولار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اجتماع لجنة السوق المفتوح لحسم سعر الفائدة على سعر الدولار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في سادس اجتماع له خلال 2024.

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي بعد أن تباطأ معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.5% في أغسطس من 2.9% في يوليو ليقترب نحو المعدل المستهدف من المركزي الأمريكي 2%.

وتترقب كافة الأسواق والبنوك المركزية على مستوى العالم الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي باهتمام بالغ وسط الاتجاه إلى البدء في خفض سعر الفائدة على الدولار.

كان جيروم باول رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي قال في وقت سابق، إنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية- في إشارة منه لخفض لفائدة- فقد أصبح الاتجاه واضح بأن التضخم يتجه إلى المعدل المستهدف 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية.

وبسبب ارتفاع معدل التضخم رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 4.25% في 2022 و1% في 2023 ليسجل حاليا 5.25% و5.5% على الدولار، وفق باول.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة عند المستوى التقييدي الحالي منذ يوليو 2023 وحتى يوليو 2024.