مذكرة تفاهم بين مصر والكويت للتعاون في مجال حماية البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عبدالله اليحيا، وزير خارجية الكويت، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة البيئة المصرية والهيئة العامة للبيئة بالكويت في مجال حماية البيئة.

جاء ذلك خلال الشق الوزاري للدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، حيث شهد مراسم التوقيع، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين من البلدين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة بين البلدين من خلال تعاون مشترك في المجال العلمي والفني من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجال البيئة، لتشابه المشاكل والتحديات البيئية، والاهتمامات والشواغل في المحافل البيئية الدولية والإقليمية، وضرورة العمل المشترك على توحيد الصوت العربي في مؤتمرات الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحديات البيئية لتحقيق مصالح المنطقة العربية، بما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية للمنطقة من أجل الأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مجالات التعاون مع الجانب الكويتي ستشمل التقييم البيئي للمشروعات البيئية، والتشريعات البيئية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، ونظم المعلومات البيئية، والرصد البيئي، والإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة، والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتوعية البيئية، والسياحة البيئية، ومكافحة التصحر وتنمية المساحات الخضراء، والمؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات البيئية والحد من أخطارها، والاقتصاد الأخضر.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن التعاون سيتم من خلال تبادل الخبراء والفنيين وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء والمهندسين الاستشاريين والصناعيين وبين الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة في البلدين، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة.

ومن جانبه، أشاد السفير عبدالله اليحيا، وزير خارجية الكويت، بحرص الجانبين على دعم أواصر التعاون الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد بحجم المشاركة في أعمال اللجنة من الوافدين مما يشير لحجم الاهتمام لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاتفاقيات كنتاح التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة واللجان النوعية المنبثقة عنها، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للبلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك، والزيارة الناجحة للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى القاهرة في أبريل الماضي، لتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.