شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام الحصرى: الحوار الوطنى أصبح مرجعية حقيقية للكثير من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام الحصرى مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفلاح المصري يحظى حاليا باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع أولوية لقضايا الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بدعم الفلاح المصرى وتقديم الرعاية الاجتماعية.

وقال "الحصرى" في تصريح لـ"الخليج 365" إن الحوار أصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات التى يتم مناقشتها برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشاكل والتحديات، لافتا أن المناقشات أفرزت في المجال الزراعي، 55 توصية من بينها رفع كفاءة الفلاح، ووضع السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع فى الزراعة التعاقدية.

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت داعمة وبقوة لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، موضحا أن اللجنة حرصت على مناقشة تبعات التحديات التى واجهت العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية المتلاحقة التي أدت إلى تأثر سلاسل الغذاء وارتفاع سعره وأصبحت الزراعة ضمن أبرز أولويات العالم ومنها مصر.

وأشار إلى أن ملف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كان على رأس أولويات اللجنة، وطرح الرؤى للمساهمة في الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن محاور عمل اللجنة لدعم التنمية الزراعية ترتكز على وضع الاقتراحات اللازمة لدعم توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، بجانب رؤى تطوير التعاونيات الزراعية لأنها القاطرة التى تساهم فى التنمية الزراعية بأى دولة فى العالم.