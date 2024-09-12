شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: إعلان الحكومة إعداد حزمة تسهيلات ضريبية دفعة لتعزيز الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية، خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري ملائم وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعطي مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري.

ولفت عبد الهادي في بيان له، الى أن الحكومة رفعت شعار الاستثمار المفتوح والعمل على توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والاجنبي، والعمل على الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة استنزفت كثير من المستثمرين في مسألة جلب الضرائب بكافة أنواعها وأشكالها، مما شكلت عبء كبير على رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم بدلا من أن كانت بيئة مهيئة للاستثمار أصبحت طاردة.

وتابع عبد الهادي: "العصر التنموي الراهن هو عنوان الجمهورية الجديدة القادمة بالدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات وتيسيرات عديدة للمستثمرين"، مشيرا إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، وتحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن إعلان الحكومة العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة يعطي دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصاد، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.