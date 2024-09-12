شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء في نص برقية التهنئة: "في ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ، يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات أن يكلل العلي القدير جهودكم – دائما - بالنجاح والتوفيق من أجل الوطن، وأن يعيد تلك الذكرى المباركة على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم، وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمان. "

وكل عام وسيادتكم بخير