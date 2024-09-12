شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الرئيس السيسى أكد لنظيره الألمانى الالتزام بحماية الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالرسائل التى أطلقها الرئيس السيسى فى مؤتمره الصحفى مع نظيره الألمانى للعالم كله وخاصة العالم الأوروبى، ودعا في رسالته الأولى بمجتمع المال والأعمال فى أوروبا وخاصة الشركات الألمانية إلى الاستثمار فى مصر، مؤكدا التزام الدولة بحماية تلك الاستثمارات وأنها مؤمنة ومحمية.

وأضاف ناجى الشهابى فى تصريحات له، أن الرئيس السيسى أكد فى رسالته الثانية التزام مصر بحماية أمن واستقرار أوروبا بمنعها مراكب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، منذ عام 2016 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد فى رسالته الثالثة تعرض مصر لأزمات اقتصادية ضخمة جدا لم تكن السبب فيها، وإنما هى تداعيات لأزمات عالمية ابتداء من أزمة جائحة كورونا مرورا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الرسالة الخامسة والأخيرة التى وجهها الرئيس السيسى فهو تذكيره العالم فيها أنه نتيجة الأوضاع الداخلية التى تمر بها اليمن وسوريا وليبيا واليمن والسودان وجنوب السودان، فإن مصر استقبلت أكتر من 9 ملايين ضيف من هذه الدول وتعاملهم معاملة مواطنيها وتطلق عليهم ضيوف وليس لاجئون أى غير مقيمين فى معسكرات كما الحادث فى الدول الأخرى.