بو معشر: نرفض الموازنة وما جرى أمس ردة فعل عفوية وأداء الحكومة هو جوهر المشكلة

أكّد العميد المتقاعد أندريه بو معشر، أنّ "ما جرى في الأمس ردّة فعل فوريّة وعفويّة على تصرّف السّلطة"، معتبرًا أنّ "أداء الحكومة هو جوهر المشكلة".

ولفت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "الانقلاب على الدّستور مُمارسة ممنهجة من قبل القيّمين على السّلطة"، مشدّدًا على أنّه "لا يحقّ لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ دعوة الوزراء إلى الجلسة عبر الـ"واتساب"، وأنّ طرح حقوق العسكريّين من خارج جدول الأعمال مخالَفة دستوريّة".

وشدّد بو معشر على "أنّنا نرفض الموازنة ككل، لأنّها لا تلبّي طموح اللّبنانيّين ولا طموح الموظّفين والعسكريّين". ورأى أنّ "السّلوك الصّحيح لتصحيح الأجور يتطلّب إصدار جدول أعمال واضح، وتعميم الخطّة على المعنيّين قبل 48 ساعة، والتعهّد بإقرار المطالب، ورفض أي ضرائب ورسوم جديدة".