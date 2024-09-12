"تجدد" استنكرت مواقف بوحبيب بشأن القرار 1701: حان الوقت لمحاكمة من قتل وأفقر وسرق اللبنانيين

أكدت كتلة "تجدد" في بيان، بعد اجتماع في مقرها في سن الفيل، "متابعة المسار القضائي في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورفض أي تدخل سياسي لاجهاض أو حصر الملف، وكشف كل الحقائق والمحاسبة".

ودعت "القضاء إلى تحمل مسؤولياته والمبادرة الى توسيع نطاق تحقيقاته لتطال كل الجرائم، ولا سيما تفجير مرفأ بيروت والجرائم المالية وتبييض الاموال والإثراء غير المشروع، خصوصاً تلك التي تحوم حولها الكثير من شبهات الفساد وهدر المال العام، وفي طليعتها ملف وزارتي الاتصالات والطاقة، حيث ستتقدم المعارضة اليوم بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف الكهرباء، والمجالس والإدارات التي حولتها المنظومة امام أعين اللبنانيين إلى محميات تمارس فيها كل أشكال الفساد والنهب المنظم والمحسوبيات واستغلال السلطة".

واعتبرت الكتلة أنّه "حان الوقت لمحاكمة من قتل وأفقر وسرق اللبنانيين، وطي مرحلة الفساد المنظم في إدارة لبنان سياسياً ونقدياً واقتصادياً وخدماتياً، وهذا يتطلب ان يمضي القضاء في ملف مصرف لبنان بكل تشعباته الى النهاية، وأن تكون هذه الخطوة بداية لكشف كل أوكار الجرائم والفساد، فاللبنانيون انتظروا طويلاً هذه اللحظة، والمسؤولية الوطنية تقتضي المحاسبة الشاملة التي لا تستثني أحداً والبدء بمسار استعادة السيادة والإصلاح".

واستنكرت "المواقف التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في مجلس الامن حول ضرورة استبدال القرار 1701 بقرار جديد"، واستغربت "تخبط الحكومة في هذه المسألة الحيوية في لحظة لبنان مهدد بتوسع الحرب"، واعتبرت أن "هذه الحكومة تلعب دور الناطق غير الرسمي باسم حزب الله بدل حماية لبنان واللبنانيين من توسع حرب قاتلة ومدمرة، ما يزيد المخاطر ويساهم في ضرب ما تبقى من مصداقية للبنان مع المجتمع العربي والدولي".

وذكّرت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن "استقالته الطوعية من دوره كرئيس للسطلة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية، هي استقالة للدولة بكل مؤسساتها، ولا يمكن أن توضع إلا في خانة التواطؤ على مصلحة لبنان لصالح الفريق المهيمن على القرار السيادي، فيما لبنان يدفع أفدح الأثمان في إنسانه واقتصاده ومستقبل أبنائه"