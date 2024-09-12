صدمة ثانية من آبل.. قائمة هواتف آيفون المحرومة من مزايا الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة آبل رسميًا أن نظام iOS 18 الجديد سيصل إلى المستخدمين يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري.

وتشمل قائمة الهواتف التي ستحصل على iOS 18: آيفون XR و XS و XS ماكس، وآيفون 11 و 12 و 13 و 14 و 15، وكذلك الإصدارات الرخيصة كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما فوق. وأما هواتف آيفون 16 الجديدة فسوف تأتي مُحملة بنظام iOS 18 افتراضيًا.

الصدمة هنا أن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون متاحة فقط لهواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بجانب هواتف آيفون 16.

ويقدم نظام iOS 18 مجموعة من المزايا الجديدة.

أدوات الكتابة، وأهمها أداة إعادة الكتابة (Rewrite) التي تتيح إعادة كتابة النصوص، من خلال تغيير صياغتها وأسلوبها لتناسب الجمهور المعني والمهمة التي تعمل عليها، مثل: استخدام الأسلوب الاحترافي عند تعديل الخطاب التعريفي، أو استخدام الفكاهة عند كتابة دعوة لحضور حفلة.

أداة التدقيق (Proofread): تتيح تدقيق النصوص لغويًا وإملائيًا لضمان خلوها من الأخطاء، وتقدم اقتراحات للتعديل، يصاحبها شرح لهذه التعديلات بحيث يمكنك مراجعتها أو قبولها بسرعة.

أداة التلخيص (Summarize): تتيح تحديد النص وتلخيصه في صورة فقرات سهلة القراءة، أو نقاط معلوماتية قصيرة، أو في جدول، أو قائمة.

2- تحرير الصور:

أداة (Clean Up) الجديدة، تتيح تحرير الصور من خلال تحديد الأشياء المشتتة في الخلفية وإزالتها دون التأثير في الموضوع الرئيسي، وهي تشبه تمامًا أداة (الممحاة السحرية) التي تقدمها جوجل في هواتفها.

وهناك أيضا ميزة البحث في الفيديو، التي تتيح العثور على لحظات محددة في مقاطع الفيديو والانتقال مباشرةً إلى الجزء الذي تريده.

3- ملخصات التسجيلات الصوتية:

تعمل تلك الميزة على تلخيص التسجيلات الصوتية سواء في تطبيق الملاحظات أو المكالمات الهاتفية، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل التسجيلات إلى ملخصات نصية مفيدة.

4- تطبيق البريد الإلكتروني:

سيتضمن تطبيق البريد قسمًا جديدًا يُسمى (الرسائل المهمة) Priority Messages في الجهة العلوية يعرض رسائل البريد الإلكتروني المهمة فقط، وسترى أيضًا ملخصًا لكل رسالة بدلًا من مجرد معاينة الأسطر القليلة الأولى من كل رسالة.

ويمكن استخدام زر (تلخيص) Summarize الجديد لتلخيص الرسائل، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ميزة (الرد الذكي) Smart Reply الجديدة اقتراحات للاستجابة السريعة وتحديد جميع الأسئلة المضمنة في الرسالة لضمان الإجابة عن كل شيء.

5- المساعد سيري

سيشهد المساعد سيري تحسينات ملحوظة في إصدار (iOS 18.1)، إذ سيصبح أكثر قدرة على فهم الأوامر المعقدة والمقاطعة أثناء الكلام، كما سيحافظ على سياق المحادثة من طلب إلى آخر، ما يجعل التفاعل معها أكثر سلاسة، وسيصبح من السهل التبديل بين إدخال البيانات عن طريق الصوت أو الكتابة، حسب ما يناسب احتياجاتك في كل لحظة.

وقبل نهاية العام ستصل الدفعة الثانية من مزايا (Apple Intelligence) في إصدار iOS 18.2، وتشمل:

1- أداة توليد الصور (Image Playground):

تتيح إنشاء صور مبتكرة وأصلية وممتعة في ثوانٍ من النصوص، والاختيار من بين 3 أنماط لإنشاء الصور، وهي: الرسوم المتحركة (Animation)، والرسوم التوضيحية (Illustration)، والرسومات (Sketch).

2- أداة توليد الوجوه التعبيرية (Genmoji):

تتيح توليد رموز تعبيرية مخصصة من النصوص، أو إنشاء رموز Genmoji لأصدقائك وأفراد عائلتك باستخدام صورهم، كما يمكنك استخدام هذه الرموز مباشرةً في الرسائل النصية للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطريقة مبتكرة، أو مشاركتها كملصق أو رمز رد تفاعلي مثل رموز الإيموجي تمامًا.

3- التكامل مع ChatGPT:

من المقرر أيضًا أن يصل (ChatGPT) لأنظمة تشغيل آبل في نهاية العام الجاري، مما يتيح لك الحصول على إجابات فورية لأي سؤال يخطر ببالك، كما يمكنك الاستعانة بـ ChatGPT في كتابة الرسائل والمقالات وغيرها.