إزالة 204 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أن عدد حالات إزالة التعديات التي جرت خلال المرحلة الثالثة من الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة بلغ 204 حالات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 84 حالة تعد على 1817 مترا أرض أملاك دولة، و 120 حالة على 6 أفدنة، و 7 قراريط أرض زراعية خاصة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.