المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيداً مع ختام جلسة آخر الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.04% عند مستوى 30497 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% و هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 114.16 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.47 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 127.64 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.27% عند مستوى 30485 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.