شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استراتيجية حقوق الإنسان تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متوازن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف في تعزيز حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحقيق حياة كريمة للجميع.

وأضاف عابد في تصريحات له، أن الاستراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية المستنيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء مجتمع متكامل ومتوازن يُقدِّر قيمة الإنسان ويصون حقوقه.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خريطة طريق شاملة للتنمية المستدامة، حيث وضعت نصب أعينها تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال تنفيذ سياسات وخطط عملية تضمن توفير فرص العمل اللائق، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز قيم المساواة وعدم التمييز.

وأكد النائب علاء عابد، أن الدولة قد حققت خطوات ملموسة على صعيد تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال تطوير التشريعات اللازمة لحماية الحقوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. كما تم العمل على دعم حقوق المرأة والطفل، وتمكين ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يضمن لهم جميعاً حياة كريمة وفرص متكافئة للنمو والازدهار.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأعرب النائب علاء عابد، عن ثقته في أن تظل مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية والحقوق، بما يضمن حياة كريمة ومستقبل أفضل لجميع المواطنين.