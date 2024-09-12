زيلينسكي: إصابة سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر بصاروخ روسي في البحر الأسود

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "صاروخا روسيا أصاب صباح الخميس سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر في البحر الأسود".
واوضح زيلينسكي في تصريح له، بان "صاروخا روسيا استهدف شحنة قمح متجهة إلى مصر، شنت روسيا ضربة على سفينة مدنية عادية في البحر الأسود بعد خروجها مباشرة من المياه الإقليمية الأوكرانية". ولم تقع إصابات جراء الهجوم، وفق زيلينسكي الذي دعا إلى إدانة الضربة.
ولفت الى إن "الاستقرار الداخلي والحياة الطبيعية في عشرات البلدان حول العالم تعتمد على التشغيل الطبيعي وغير المقيد لممر الغذاء لدينا".
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