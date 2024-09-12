شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتحالف الوطنى: دعم طبى للأولى بالرعاية بتكلفة تتخطى 60 مليون جنيه خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا يوضح إنجازاتها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر أغسطس.

وفقًا للتقرير، قدمت المؤسسة دعمًا طبيًا وأدوية لعدد 5898 مريضًا بتكلفة تجاوزت 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم 467 مريض أورام بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما نظمت المؤسسة قوافل طبية في محافظتي القاهرة والإسكندرية ضمن حملة “إيد واحدة”، حيث شملت القوافل تخصصات متنوعة مثل الباطنة، الرمد، الجلدية، الأسنان، معامل التحاليل، والأوعية الدموية.

وأوضحت المؤسسة أن خدماتها الطبية تشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية من جميع الفئات العمرية، وتتضمن فحوصات طبية، أدوية، جلسات وعمليات جراحية، رعاية وحجز طوارئ، خدمات طوارئ، ودم ومشتقاته، بالإضافة إلى الدعم بالمستلزمات الطبية. بلغ عدد المستفيدين من خدماتها الطبية خلال هذا الشهر حوالي 5898 حالة بإجمالي عدد خدمات 35700 خدمة طبية.

كما قدمت المؤسسة مساعدات مالية لـ912 حالة بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع ألف كرتونة غذائية وتنظيم معرض ملابس، مشيرة إلى توزيع طعام خاص لأطفال الـPKU لعدد 340 طفل.

وأشارت المؤسسة إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية خلال شهر أغسطس ضمن حملة “إيد واحدة”، حيث تم تنظيم قافلة في دار الدفاع الاجتماعي بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة وقافلة أخرى في دار الهدايا للمسنين “رجال – سيدات” بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن حملة "ايد واحدة" تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.