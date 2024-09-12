قومي الطفولة يكرم أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، حيث تم تكريم

٣١ طالبا وطالبة وأهدت لهم هدايا عينية وشهادات تقدير نظرا لتفوقهم وتميزهم العلمي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحسب بيان اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، والدكتور هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة والأزهر الشريف، والمجلس العربي للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة غادة الدري، والدكتور كرم ملاك، والدكتور سامح عوض والدكتور نور أسامة.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بتنمية الموارد البشرية ولتوجيهه لإطلاق مبادرة بداية والتي تولي أهمية خاصة برعاية الطفولة وخاصة الأطفال المتفوقين والمبدعين فهم سند الدولة المصرية في قيادة قاطرة التنمية، كما وجهت الشكر إلى الدكتور عبد الهادي القصبي لتشريفه هذا الحفل.

وأكدت "السنباطي" أن هذا الاحتفال بأبنائنا المتفوقين طلبة وطالبات الثانوية العامة يأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعم الأطفال وتشجيعهم لمزيد من التفوق والنجاح وتحفيزهم حتى يستمروا في شرف التنافس بميدان العلم والمعرفة، وتقديرا لجهودهم في التحصيل الدراسي قائلة " أن تكريمنا اليوم للمتفوقين هو تعاهد بيننا جميعا على أن التمسك بالجد والاجتهاد والنجاح هو الخيار الامثل للنهوض بمجتمعنا فأنتم طاقات المستقبل، موجهة الشكر والعرفان لكل اب وأم وكل ولي أمر دفع ابنه لهذا التفوق وضحى بوقته وصنع له طريق المجد حتى وصل إلى مرحلة جني الثمار، كما وجهت الشكر لكل معلمة ومعلم عمل بجد وإخلاص ليرتقى طلابه إلى هذه المرحلة من التفوق.

ووجهت السنباطي الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجهودها الحثيثة في بناء عقول اطفالنا ووزارة الثقافة متمثلة في هيئة قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل لاستضافته هذا الحفل.

ومن جانبه تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي بالتهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطي لتوليها منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ولصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تنظيم المجلس لكي يقوم بدوره المنوط به كما ينبغي.

ووجه "القصبي" التهنئة إلى الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة قائلا لهم " أنتم نموذج يحتذى به وقصة نجاح ملهمة في تحقيق الأحلام، وادعوا الله أن يهيء لكم دائما أسباب النجاح فالنجاح يبدأ بفكرة ثم يتحول الي حلم ثم يتحول بالاجتهاد والعمل والصبر إلى حقيقة، مؤكدا أنه بالعلم تستطيع الدول أن تواجه التحديات والصعوبات فالعلم يخدم صاحبه، كما وجه تحيه حب واعزاز لكل أب وأم كانوا سببا في نجاح هذه النخبة المتفوقة.

وتخلل الحفل عرض لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض تضمن مجموعة من الأغنيات المتنوعة.