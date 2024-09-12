بحضور بوتين.. وزير الثقافة المصري يشهد افتتاح "منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصرية، ضمن زيارته الرسمية إلى روسيا، الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة، الذي يُعقد تحت عنوان "ثقافة القرن الحادي والعشرين: السيادة أم العولمة؟"، والتي ألقى خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة للحضور، وأدارها المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الثقافي الدُولي، ميخائيل شفيدكوي.

وعن مشاركة مصر في هذا الحدث الكبير، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصرية، عن أهمية المشاركة المصرية في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز، وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص مصر على دعم الحوار الثقافي بين الشعوب وتعزيز التبادل الفني والمعرفي.

وأوضح الوزير في تصريحات على هامش المنتدى، أن القضية التي يناقشها المنتدى، والمتعلقة بالتوازن بين السيادة الثقافية والعولمة، هي قضية محورية في ظل التحديات العالمية الراهنة، وأكد أن مصر، بتاريخها العريق الذي يمتد لآلاف السنين، كانت دائمًا نموذجًا للهوية الثقافية الراسخة التي تتفاعل بشكل إيجابي مع الثقافات الأخرى، مع الحفاظ على خصوصيتها.

وأشار إلى أن تراث مصر الثقافي، منذ المصريين القدماء وحتى اليوم، يُمثل مصدر إلهام للعالم أجمع، وأكد أن مشاركة مصر في مثل هذه المحافل الثقافية الدولية، تعزز من فرص الحوار والتعاون بين الشعوب، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل الإنساني المشترك.

يُذكر ان "المنتدى العاشر لسانت بطرسبرج الدولي للثقافات المتحدة"، يشمل برنامجه المهني عشرة أقسام موضوعية، يُشرف عليها شخصيات عامة وسياسية، وممثلون عن المجال الفني، ويُستكمل البرنامج المهني ببرنامج ثقافي واسع، يضم أكثر من 250 فعالية ضمن البرنامج المهني والثقافي.