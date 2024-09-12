شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الوطنية للتدريب" متحدثا بمؤتمر "تمكين المرأة فى مجال المناظير" والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كمتحدث رئيس في جلسة مخصصة للأكاديمية تحت عنوان "دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تشكيل قيادات المستقبل"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "تمكين المرأة في مجال المناظير".

و استعرضت الدور البارز والمميز الذي تقوم به الأكاديمية في ملف تأهيل المرأة المصرية وتطوير قدراتها من أجل إعداد كوادر قيادية نسائية على كافة المستويات، من خلال مجموعة البرامج المتنوعة التي تقدمها تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، بالإضافة إلى التعاون بين الأكاديمية وبين مؤسسات القطاع الطبي في الدولة، والذي ينعكس على المجموعة الكبيرة من البرامج الموجهة له، وذلك تأكيداً أن الأكاديمية هي المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري.



