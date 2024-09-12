"النشرة": استهداف سيارة عند ابار فخر الدين في النبطية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "أالطيران الاسرائيلي المسيّر اغار مستهدفًا سيارة في منطقة كفرجوز قرب آبار فخر الدين في محيط مدينة النبطية".

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