مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي: مقتل 4 أشخاص واصابة 8 اخرين في تفجير سيارة في الرملة على خلفية جنائية

اعلنت مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي عن مقتل 4 أشخاص واصابة 8 اخرين في تفجير سيارة في الرملة على خلفية جنائية.

وفي التفاصيل، فإنه جرى تخليص 5 مصابين بحالة حرجة من أحد المحال التجارية بينهم امرأة (50 عاما) ورضيعة (شهران) وطفل (10 سنوات) وطفلة (5 سنوات) وفتاة (15 عاما) وهم فاقدون للوعي وقد عانوا من حروق واستنشاق الدخان؛ بيد أنه جرى إقرار وفاة أربعة منهم في المستشفى.

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص من الرملة بادعاء "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على عناصر شرطة" بعد الإعلان عن وفاة المصابين الأربعة في مستشفى "أساف هروفيه". أما المصابون الآخرون كانوا في محيط السيارة وأصيبوا بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

وذكر شهود عيان أن "قنبلة ألقيت على مركبة بينما كانت على حافة الشارع. كان انفجارا قويا هز المنطقة وقد سمعنا دوي الانفجار وارتمينا على الأرض، وكان بالقرب من المركبة العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال، الفوضى كانت في كل مكان والأمر لا يوصف". وعلم أن أحد المحال التجارية الذي اشتعلت امتدت إليه النار تابع لامرأة عربية، وقد كانت تتواجد هي وأولادها في المحل.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها قدمت العلاجات الأولية إلى 12 مصابا، وصفت حالة أربعة منهم بالحرجة وآخر بالخطيرة، بالإضافة إلى اثنين بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة. ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعلنت الشرطة إنها شرعت في التحقيق بانفجار السيارة، ورجحت أن الخلفية جنائية من دون أن تحدد ماهيته، فيما وصل خبير المتفجرات إلى المكان وباشر بفحص المركبة والتحقيق في ملابسات الانفجار.