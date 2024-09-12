نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا دمرت خلالها منشأة إنتاج صواريخ لحزب الله

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، الى ان إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا دمرت خلالها منشأة إنتاج صواريخ لحزب الله.

ولفتت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين، الى ان العملية شملت غارة جريئة لقوات إسرائيلية نفذت إنزالا استولت فيه على مواد من المنشأة، وذكرت بان اللجوء لقوات برية كان ضروريا لجمع معلومات من الموقع السري ولم تقع إصابات بين الجنود.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الخميس، أن إسرائيل شنت غارة “غير عادية للغاية” في سوريا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودمرت مصنعا للصواريخ الدقيقة تحت الأرض تزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران بنته، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على العملية.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بوقوع غارات جوية إسرائيلية مكثفة مساء الأحد في عدة مناطق بغرب سوريا، بما في ذلك بالقرب من مدينة مصياف القريبة من الحدود مع لبنان.