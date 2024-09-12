وصل جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان الى ساحة الشهداء، في احتفال وطني.
وفي وقت سابق اليوم، وصل جثمان البطريرك أغاجانيان إلى مطار بيروت الدولي، حيث أقيم له استقبال رسمي في "الصالون الرئاسي" بمشاركة بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
وكان قد غادر جثمان البطريرك أغاجانيان المعهد الأرمني الحبري في روما، بعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدّة 53 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثمان البطريرك أغاجانيان الى ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.