الصحة: جريحان في استهداف العدو الإسرائيلي لأطراف مارون الراس بالقصف المدفعي

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي الذي استهدف بعد ظهر اليوم أطراف بلدة مارون الراس أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

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