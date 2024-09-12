مولوي أوعز الى خطار لتعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء في مكان الحريق في برج حمود

أوعز وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومنذ لحظة اندلاع الحريق في مكب النفايات في محلة الجديدة - برج حمود، الى المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار، لـ"تعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء من مراكز متعددة، والعمل على اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى خزانات الوقود في المحيط".

واتصل مولوي بمحافظ جبل لبنان محمد مكاوي طالبا "العمل على ابعاد المواطنين من محيط المكب وتوجيه الارشادات اللازمة للمواطنين لعدم تنشق المواد المنبعثة من جراء الحريق، والعمل على استقدام شاحنات نقل الرمال لإستخدامها في عملية الاطفاء وفق ما تقتضيه الحاجة".

كما طلب مولوي من المتعهدين المساعدة عبر ارسال جرافات وآليات الى المكان.