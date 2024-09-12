- 1/2
- 2/2
أوعز وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومنذ لحظة اندلاع الحريق في مكب النفايات في محلة الجديدة - برج حمود، الى المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار، لـ"تعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء من مراكز متعددة، والعمل على اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى خزانات الوقود في المحيط".
واتصل مولوي بمحافظ جبل لبنان محمد مكاوي طالبا "العمل على ابعاد المواطنين من محيط المكب وتوجيه الارشادات اللازمة للمواطنين لعدم تنشق المواد المنبعثة من جراء الحريق، والعمل على استقدام شاحنات نقل الرمال لإستخدامها في عملية الاطفاء وفق ما تقتضيه الحاجة".
كما طلب مولوي من المتعهدين المساعدة عبر ارسال جرافات وآليات الى المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي أوعز الى خطار لتعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء في مكان الحريق في برج حمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.