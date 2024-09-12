تفقد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين عمليات إطفاء الحريق المندلع في مطمر النفايات في الجديدة والجهود التي تقوم بها فرق الدفاع المدني من مراكز متعددة من المنطقة، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت وبالتعاون مع الشركة المتعهدة أعمال المطمر للسيطرة السريعة على النيران حصراً للمخاطر الصحية والبيئية، وتواصل وزير البيئة مع ادارة مجلس الإنماء والإعمار لإجراء تحقيق في أسباب الحريق ومساءلة الشركة المتعهدة أعمال الطمر.
وشكر جهود الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لما يقومون به كي لا يتوسّع الحريق، مؤكداً "وضع كل الجهد لمعرفة أسباب الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة تفقد عمليات إطفاء الحريق المندلع في مطمر النفايات في الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.