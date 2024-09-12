اشارت المديرية العامة للدفاع المدني الى انه يعمل عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، منذ الساعة ١٥،٠٠ من بعد ظهر اليوم، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني على إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية وعرة في احراج الكحلونية. وقد بذل العناصر جهودا جبارة، فتمكنوا من السيطرة على النيران التي كادت ان تقترب من المنازل.
ولفتت في بيان، الى انه في هذه الاثناء وبالرغم من الصعوبات الناتجة عن سرعة الرياح وصعوبة التضاريس، يواصل عناصر الدفاع المدني العمل على اخماد الحريق التزاماً بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لجهة ضرورة مواصلة العمل إلى حين إنهاء المهمة بأقصى سرعة ممكنة تفادياً لتمدد الحريق سيما في ظل ما أظهره مؤشر خطر اندلاع حرائق الغابات من ارتفاع خلال اليومين المقبلين.
إلى ذلك، كان عناصر الدفاع المدني قد تمكنوا خلال ساعات النهار من إخماد حرائق اندلعت في احراج (صغار - جربتا/البترون)، الدامور. وتستمر عمليات الاطفاء في هذه الاثناء لإخماد النيران في مطمر للنفايات في منطقة برج حمود .
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: تضافر الجهود لإخماد النيران في أحراج الكحلونية بمؤازرة طوافة الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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