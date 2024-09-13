كلب يعقر 5 أشخاص في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة في الجسم، إثر عقر كلب ضال لهم بقرية نزلة عبداللاه بمركز ديروط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "احمد.ع.م"، 50 عامًا، و"محمو.ع.م" 8 أعوام، و"فوزيه.ع.م" 34 عامًا، و "حسن.ع.ا" 20 عامًا، و"شهيره.ع.ع" 26 عامًا وتمكن الاهالي من قتل الكلب.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى ديروط المركزي أنه تم اعطاء المصابين الأمصال وتلقى العلاج. وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.