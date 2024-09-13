شُعبة المواد الغذائية: تسليم كرتونة البيض للمزارع بـ170 جنيها "لا يعد زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، تفاصيل ارتفاع سعر كرتونة البيض الأيام الأخيرة، والذي جاء متزامنا مع رصد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 21 من كبار منتجي البيض يرفعون سعره بشكل يومي.

وقال المنوفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن سعر بيض المائدة ارتفع أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة، موضحا أنهم يستلموا كرتونة البيض بـ 170 جنيها، ويتم بيعها بنحو 180 جنيه للمستهلك.

وعلى الجانب الآخر، أوضح السيد أحمد نبيل، عضو شعبة بيض المائدة، أن الأسعار في مزارع الدواجن لم تشهد تغييراً يذكر، مؤكداً أن سعر كرتونة البيض هناك لا يتجاوز 161 جنيهاً، وهو سعر ثابت منذ مدة طويلة.

وأضاف نبيل أن الزيادة الملحوظة في سعر الكرتونة يمكن أن تعزى إلى التكاليف الإضافية المرتبطة بعملية الإنتاج والتوزيع، مثل أجور العمال وتكاليف النقل.