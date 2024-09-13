بعد قرار الصفقة الجديدة.. أمريكا: ملتزمون بتطوير قدرات إسرائيل العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع مقطورات للدبابات الثقيلة لإسرائيل بتكلفة 164.4 مليون دولار تبدأ تسليمها عام 2027.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الخارجية الأمريكية، بأنها ملتزمة بأمن إسرائيل ومن مصلحتها مساعدتها على تطوير قدراتها العسكرية.

وأشارت الخارجية الأمريكية: "المبيعات العسكرية ستحسن قدرة تل أبيب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت يوم الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمقطورات دبابات ثقيلة ومعدات ذات صلة لإسرائيل في صفقة قيمتها 164.6 مليون دولار.

ومن جانبه قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.

ونقلت سي إن إن عن باتيل قوله بشأن إمكانية رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق روسيا: "ليس لدي أي إعلان عن أي سياسة، ولن أتكهن بالتأكيد".

وشدد باتيل، على أن موقف الإدارة الأمريكية من هذه القضية لم يتغير في الوقت الحالي.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.