صدمة حضارية.. شريف عامر يحكي تجربته مع السبلايز خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي شريف عامر عن تجربته مع المستلزمات المدرسية (سبلايز) التي يفترض أن يستخدمها الطالب طوال فترة السنة الدراسية خلال دراسة أبنائه خارج مصر.

قال عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، "عندي تجربة شخصية مع السبلايز لما كان ولادي في مدارس خارج مصر، المدرسة كانت بتطلب منهم علب مناديل وأقلام رصاص".

أضاف مقدم "يحدث في مصر": "في نهاية السنة بعتولي باقي المناديل وبواقي أقلام الرصاص اللي ولادي مستخدموهاش وكانت بالنسبة ليا صدمة حضارية ومكنتش مصدق".