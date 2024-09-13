شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنطلق بخطة شاملة لتطوير المجمعات الحرفية وفق أحدث المعايير العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها العمل علي تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، وللمعايير التصميمية العالمية.

ووفقا للبرنامج الحكومي، سيتم تحديد المناطق في ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية (مناطق صناعية عشوائية (معتمدة ) غير مخططة - مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة غير مخططة - منشآت صناعية منفردة ووضع الخطط التنفيذية في ضوءالاشتراطات المعمول بها.

يأتي ذلك في ضوء مستهدفات البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027) نحو تحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات المصرية، مع العمل علي إعطاء أهمية خاصة للمحافظات الحدودية والصعيد وكذلك المناطق الريفية، فضلا عن حرصها علي تقليص فجوة النوع في سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.