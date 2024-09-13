حراك المعلمين المتعاقدين: نتمنى على الحلبي العودة عن قرار إيقاف عقود متعاقدين

أشار "حراك المعلمين المتعاقدين" في بيان، إلى أنّ "بعد ورود معلومات إلينا عن قرار اتخذته وزارة التربية والتعليم الحالي، يرمي إلى إيقاف عقود المتعاقدين ما دون 10ساعات أسبوعيّة في التعليم الأساسي، وما دون 7 ساعات في التعليم الثانوي، وعدم معرفة وضع المُستعان بهم بَعد، فإنّنا نتوجّه إلى وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الّذي كان ولا يزال يسعى لانطلاقة عام دراسي سليم، ونعرف حرصه وسعيه لتأمين كامل حقوق المعلّمين، متعاقدين وملاكًا، أن يعيد النّظر بهذا القرار الّذي سيظلم شريحةً واسعةً من المتعاقدين؛ ولا سيّما في هذه الظّروف الاقتصاديّة والمعيشيّة القاهرة".

وتمنّى على الحلبي، "العودة عن هذا القرار، ونحن على يقين بأنّه لا يقبل أن يُظلم أيّ متعاقد في عهده، ولا نريد أن يدفع هؤلاء الزملاء ضريبة انطلاقة العام الدراسي الجديد".