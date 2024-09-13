شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدخل الفرحة على قلوب الطلاب الأولى بالرعاية قبل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مشاركة الأسر الأولى بالرعاية المناسبات والأعياد وفيما يخص التعليم لما له من أولوية فى بناء الإنسان شاركهم المسؤولية فى الثانوية العامة من خلال تقديم مراجعات نهائية مجانية لكل المواد الدراسية فى كافة المحافظات.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد نجده ينتشر فى كل مكان لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع الحقائب والأدوات المدرسية وفى هذا الإطار قامت جمعية الأورمان بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 طالب في محافظتي الدقهلية وسوهاج، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقليل الأعباء المالية من على كاهلهم، كما بلغ عدد القرى المستفيدة في المحافظتين 24 قرية.

كما أطلقت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى مؤسسات التحالف الوطني، مبادرة شاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

تضمنت المبادرة مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة، جاء على رأسهم الدعم التعليمي حيث تم توزيع 1000 شنطة مدرسية و700 زي مدرسي للأطفال، بهدف مساعدتهم على مواصلة تعليمهم في بيئة مناسبة.

فيما شاركت مؤسسة صناع الحياة مصر في فعاليات "أسبوع الخير" الذي أطلقه صندوق تحيا مصر، لتقديم الدعم والمساعدة للأسر في محافظة شمال سيناء.

انطلقت أولى أنشطة صناع الحياة في قوافل "أسبوع الخير" لتخدم 4000 أسرة في المحافظة، حيث قامت مؤسسة صناع الحياة بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توزيع 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال دعماً لاستعداداتهم للعام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة ايد واحدة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.