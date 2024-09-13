أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‌‏المجزرة الّتي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة اليوم الجمعة، هجومًا جوّيًّا بِأسراب من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشّماليّة) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلّة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضبّاطها وجنودها؛ وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هجوم جوّي على أماكن تموضع ‌ضباط وجنود قاعدة فيلون ‏في صفد وإيقاع إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.