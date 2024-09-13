رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يهنيء السيسي بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا له التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق.

ودعا حسين زين، الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه وأن تنعم الأمة الإسلامية بالاستقرار والأمن والأمان.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أننا نستلهم من الذكرى العطرة مولد خير البشرية، والإرادة والعزيمة القوية للحفاظ على وحدتنا وتماسكنا والعمل المخلص لرفعة وطننا العزيز.

كما ذكر، أننا نستلهم من ذكرى المولد النبوي الشريف، الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات، وأن نقتدى برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قيم ومبادئ الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والاستقرار.

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