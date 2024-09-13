سقط في الركعة الثانية.. وفاة رجل أثناء الصلاة داخل مسجد بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية إبشادي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب وفاة أحد أبناء القرية داخل مسجد الشيخ أثناء صلاة العشاء أمس الخميس.

وكشف مصدر مقرب من عائلة المتوفى لمصراوي، أن الفقيد يُدعى "حمدي محمد لاشين الشاذلي" 58 عامًا، رائد سابق بالقوات المسلحة "على المعاش"، وله من الأبناء ثلاثة ولد وبنتين، ومعروف عنه المداومة على الصلاة في المسجد وحسن الخلق والسيرة الطيبة.

وأضاف: "كان بيصلي امبارح في مسجد الشيخ بقريتنا إبشادي وفجأة سقط مغشيًا عليه في الركعة ثانية، وعقب استدعاء الطبيب أكد وفاته وصعود روحه إلى بارئها.

هذا وشيع الأهالي جثمان الفقيد اليوم عقب صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أهالي قريته.