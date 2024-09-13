شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يساهم فى تعزيز الخدمة الصحية للمواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعزيز الخدمة الصحية المقدمة لملايين المواطنين بمختلف محافظات مصر، فقد أولى اهتمام كبير بتحسين الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية، بالاعتماد علي علي إطلاق القوافل الطبية لتقديم العلاج بالمجان، والمتابعة المستمرة للمرضى في المستشفيات الحكومية، كما أطلق أيضا مبادرة خدمية لإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية تحت شعار فى حب مصر.



وحرص التحالف الوطني، على تقديم الندوات التثقيفية والتوعوية لكافة المواطنين، من أجل رفع درجة الوعي بالعديد من القضايا الصحية الهامة التي تمس صحة الملايين، مما ساهم في رفع الدرجة الوعي وحماية المواطنين من الأمراض المنتشرة التي تنتقل عبر العدوى، مع زيادة درجة الحماية.



ويستهدف التحالف تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرًا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية.