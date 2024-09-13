وزارة الصحة بغزة: الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد

أعلن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "60% من مخزونات الأدوية في القطاع أصبحت فارغة تماما، و83% من المستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع غير متوفرة.

ولفت المدير العام، الى أن "74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة في القطاع"، مؤكداً أن "الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد".