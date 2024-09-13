شرف الدين التفى ميقاتي مع وفد جمعيات المودعين: سيضع مطالبهم على جدول أعمال الحكومة

أوضح وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، بعد لقائه مع وفد يمثّل جمعيّات المودعين، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، أنّ "الاجتماع يأتي في سياق مطالب المودعين العاجلة والملحّة الّتي هي قابلة للتّنفيذ، كما انه يأتي في سياق طرح الحلول الجذريّة، وقد طالب الوفد بوضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وأشار إلى أنّها "تتمثّل أوّلًا برفع سقف السّحوبات الشّهريّة حتّى ألف دولار، وهي قابلة للتّطبيق إذا اقتطعنا مبلغًا متواضعًا من الاحتياط الإلزامي الّذي نريده للحالات الطّارئة والصّعبة، فهناك المودع المريض والمودع الجائع والمودع الّذي يريد تعليم أولاده. كما طالبنا بما يمكن تسميته "شيك" الطّالب و"شيك" الاستشفاء والطّبابة و"شيك" الضّرائب والرّسوم". ولفت إلى أنّ "الأجواء إيجابيّة، وسيضع ميقاتي المطالب على سلّم الأولويّات في جدول أعمال مجلس الوزراء".
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